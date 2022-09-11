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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Клермон
Страсбур - Клермон: обзор матча 11 сентября 2022
Страсбур
11.09.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 0
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Клермон
Вторая желтая
М. Ле Марша
89'
88'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Ж. Бела
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Х. Диалло
78'
74'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
73'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Чам
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
К. Дагба
69'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
69'
67'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
60'
Желтая карточка
М. Кофрие
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Ажорк
46'
Желтая карточка
М. Селс
43'
Желтая карточка
М. Ле Марша
43'
26'
Желтая карточка
К. Андрич
Желтая карточка
Л. Ажорк
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
20
Жодель Доссу
ПП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-2-1-1-2
26
Селс
6
Дукуре
23
Ле Марша
4
Джику
2
Дагба
14
Аолу
19
Диарра
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-2-1-2-1
1
Мори
36
Сейду
5
Кофрие
24
Ветеска
30
Боржес
25
Гастьен
6
Маньин
20
Доссу
70
Чам
91
Бела
17
Андрич
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
13
Диалло
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Диалло
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Ажорк
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
70
Чам
10
Хауи
10
Хауи
70
Чам
91
Бела
19
Рашани
19
Рашани
91
Бела
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Страсбур
Клермон
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
70
Нордин Кандиль
АП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
6
Брэндон Байе
ОП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Страсбур - Клермон
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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