Люка До - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Люка
|Фамилия
|До
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Люка
|Фамилия
|До
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Родной город
|Реймс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|26
|1
|2
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|75' -90'
|Ним (Ним)
|2:5
|Лион (Лион)
|09.05.2021
|87' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|89'
|02.05.2021
|1' -85'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|25.04.2021
|1' -87'
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ним (Ним)
|18.04.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|56' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|1' -73'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|77' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|14.03.2021
|72' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|21.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|76'
|07.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|23'
|03.02.2021
|46' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|09.01.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.01.2021
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|57'
|29.11.2020
|1' -69'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|69'
|08.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|55'
|01.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|6'
|04.10.2020
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|13.09.2020
|1' -80'
|Ним (Ним)
|2:4
|Ренн (Ренн)
|30.08.2020
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.08.2020
|1' -56'
|Ним (Ним)
|4:0
|Брест (Брест)
|37'