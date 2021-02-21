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    Люка До - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Люка
    Фамилия До
    Команда Ним
    Состав Основной
    Родной город Реймс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 декабря 1988 (34 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 26 1 2 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 75' -90' Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
    09.05.2021 87' -90' Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    89'
    02.05.2021 1' -85' Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    25.04.2021 1' -87' Ланс (Ланс) 2:1 Ним (Ним)
    18.04.2021 1' -90' Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 56' -90' Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    04.04.2021 1' -73' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.03.2021 77' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    14.03.2021 72' -90' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    21.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    76'
    07.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    23'
    03.02.2021 46' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    09.01.2021 1' -90' Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.01.2021 1' -90' Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    57'
    29.11.2020 1' -69' Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    69'
    08.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    55'
    01.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    6'
    04.10.2020 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    27.09.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    13.09.2020 1' -80' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
    30.08.2020 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Ним (Ним)
    23.08.2020 1' -56' Ним (Ним) 4:0 Брест (Брест)
    37'
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