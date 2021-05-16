Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Люка До
Статистика
Люка До - статистика
Завершил карьеру
26 декабря 1988 (37), Реймс
#8 | Полузащитник
188 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ним
26
1
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ним
2 : 5
16.05.2021
Лион
75' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0 : 3
09.05.2021
Ним
87' - 90'
89'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2 : 2
02.05.2021
Реймс
1' - 85'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 1
25.04.2021
Ним
1' - 87'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1 : 1
18.04.2021
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 1
11.04.2021
Ним
56' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
1' - 73'
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1 : 2
21.03.2021
Ним
77' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1 : 1
14.03.2021
Монпелье
72' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2 : 0
21.02.2021
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0 : 2
14.02.2021
Ним
1' - 90'
76'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3 : 4
07.02.2021
Монако
1' - 90'
23'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3 : 0
03.02.2021
Ним
46' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3 : 1
31.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 2
16.01.2021
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0 : 1
09.01.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5 : 0
06.01.2021
Ним
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3 : 0
29.11.2020
Ним
1' - 69'
69'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1 : 5
08.11.2020
Анжер
1' - 90'
55'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0 : 1
01.11.2020
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2 : 0
25.10.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ним
0 : 4
16.10.2020
ПСЖ
1' - 90'
6'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 1
04.10.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ним
1 : 1
27.09.2020
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ним
2 : 4
13.09.2020
Ренн
1' - 80'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 1
30.08.2020
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ним
4 : 0
23.08.2020
Брест
1' - 56'
37'
Главные новости
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
7
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+