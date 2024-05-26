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Уругвай. Примера
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Пеньяроль
Джейми Баез
Статистика
€ 600 тыс
Джейми Баез - статистика
Пеньяроль
25 апреля 1995 (31), Монтевидео
#28 | Нападающий
178 см
Уругвай
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Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2024
Уругвай. Примера 2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 1
26.05.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
0 : 1
19.05.2024
Фрозиноне
90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
0 : 5
10.05.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
0 : 0
05.05.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
3 : 0
26.04.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0 : 0
21.04.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
2 : 2
14.04.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фрозиноне
0 : 0
07.04.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1 : 1
30.03.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
2 : 3
16.03.2024
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
1 : 0
09.03.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 1
03.03.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 2
25.02.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
0 : 3
18.02.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
5 : 1
11.02.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
1 : 2
23.12.2023
Ювентус
79' - 30'
51'
Италия. Серия А, 16 тур
Лечче
2 : 1
16.12.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 0
10.12.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 1
02.12.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
2 : 1
26.11.2023
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 0
12.11.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фрозиноне
2 : 1
06.11.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 3
29.10.2023
Фрозиноне
1' - 56'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 1
22.10.2023
Фрозиноне
56' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2 : 1
08.10.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
01.10.2023
Фрозиноне
1' - 61'
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
1 : 1
28.09.2023
Фиорентина
1' - 66'
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
1 : 1
22.09.2023
Фрозиноне
62' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
4 : 2
17.09.2023
Сассуоло
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 0
02.09.2023
Фрозиноне
64' - 90'
75'
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
2 : 1
26.08.2023
Аталанта
1' - 60'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1 : 3
19.08.2023
Наполи
1' - 75'
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