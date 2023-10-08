Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Верона
Фрозиноне - Верона: обзор матча 08 октября 2023
Фрозиноне
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Верона
45+1'
Рейньер
66'
М. Соуле
90+4'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Верона
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Джурич
Пас отдал
Д. Чачуа
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Маццителли
90'
+1
Замена
А. Ибрагимович
️️️️
М. Соуле
90'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Э. Барренечеа
83'
83'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Д. Лазович
79'
Желтая карточка
Т. Суслов
77'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Нгонг
Замена
М. Брешианини
️️️️
Л. Гарритано
77'
Замена
С. Романьоли
️️️️
Рейньер
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Соуле
Пас отдал
Р. Маркицца
66'
61'
Замена
С. Сердар
️️️️
О. Дуда
60'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Коппола
60'
Замена
М. Джурич
️️️️
Р. Сапонара
ГОЛ! 1:0!
Рейньер
45'
+1
40'
Желтая карточка
Б. Амионе
39'
Желтая карточка
О. Дуда
Желтая карточка
К. Околи
30'
28'
Желтая карточка
Д. Коппола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
5
Маркицца
30
Монтеризи
5
Околи
20
Ойоно
5
Барренечеа
36
Маццителли
7
Гарритано
19
Рейньер
18
Соуле
9
Чеддира
4-2-3-1
96
Монтипо
42
Терраччано
42
Коппола
2
Амионе
96
Маньяни
14
Фолоруншо
88
Лазович
16
Нгонг
17
Сапонара
8
Дуда
10
Суслов
19
Рейньер
6
Романьоли
6
Романьоли
19
Рейньер
36
Маццителли
14
Лирола
14
Лирола
36
Маццителли
7
Гарритано
28
Брешианини
28
Брешианини
7
Гарритано
5
Барренечеа
10
Бурабиа
10
Бурабиа
5
Барренечеа
18
Соуле
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
18
Соуле
42
Коппола
19
Фараони
19
Фараони
42
Коппола
8
Дуда
8
Сердар
8
Сердар
8
Дуда
88
Лазович
38
Чачуа
38
Чачуа
88
Лазович
17
Сапонара
11
Джурич
11
Джурич
17
Сапонара
16
Нгонг
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
16
Нгонг
Остались в запасе
Фрозиноне
Верона
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Фрозиноне - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Новости команд
Все
Фрозиноне
Верона
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
10:02
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
10:02
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+