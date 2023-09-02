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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Фрозиноне
Удинезе - Фрозиноне: обзор матча 02 сентября 2023
Удинезе
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Фрозиноне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Фрозиноне
90'
+1
Замена
Л. Гарритано
️️️️
А. Харруи
Желтая карточка
К. Кабаселе
83'
80'
Замена
Д. Казо
️️️️
Э. Барренечеа
Замена
Д. Кина
️️️️
Л. Самарджич
79'
Замена
Вивальду
️️️️
Ф. Товен
79'
75'
Желтая карточка
Д. Баез
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
67'
64'
Замена
Д. Баез
️️️️
М. Соуле
Желтая карточка
Ф. Товен
63'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Ж. Феррейра
62'
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Камара
62'
31'
Желтая карточка
М. Соуле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
13
Феррейра
15
Бийол
18
Перес
11
Камара
15
Уолес
27
Кабаселе
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Товен
20
Лукка
4-1-2-2-1
80
Турати
20
Ойоно
30
Монтеризи
6
Романьоли
5
Маркицца
5
Барренечеа
36
Маццителли
21
Харруи
18
Соуле
40
Джелли
9
Чеддира
11
Камара
33
Земура
33
Земура
11
Камара
13
Феррейра
2
Эбоселе
2
Эбоселе
13
Феррейра
10
Самарджич
8
Кина
8
Кина
10
Самарджич
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
10
Товен
9
Вивальду
9
Вивальду
10
Товен
21
Харруи
7
Гарритано
7
Гарритано
21
Харруи
5
Барренечеа
10
Казо
10
Казо
5
Барренечеа
18
Соуле
28
Баез
28
Баез
18
Соуле
Остались в запасе
Удинезе
Фрозиноне
40
Мадука Окойе
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
72
Джоэл Малуза
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
83
Самуэль Нвачукву
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
79
Давид Пейчич
АП
11
Марле Аке
ЛВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Марко Брешианини
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Фрозиноне
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
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