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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фрозиноне
Кальяри - Фрозиноне: обзор матча 29 октября 2023
Кальяри
29.10.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 3
Завершен
Фрозиноне
72'
Г. Ористанио
76'
А. Макумбу
90+4'
Л. Паволетти
90+6'
Л. Паволетти
23'
М. Соуле
37'
М. Соуле
49'
М. Брешианини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Фрозиноне
ГОЛ! 4:3!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Доссена
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Р. Маркицца
ГОЛ! 3:3!
Л. Паволетти
Пас отдал
Б. Николас Виола
90'
+4
87'
Желтая карточка
К. Околи
85'
Желтая карточка
М. Бурабиа
80'
Замена
К. Околи
️️️️
М. Брешианини
ГОЛ! 2:3!
А. Макумбу
76'
74'
Замена
А. Ойоно
️️️️
П. Лирола
74'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Рейньер
ГОЛ! 1:3!
Г. Ористанио
Пас отдал
Л. Паволетти
72'
Замена
П. Ацци
️️️️
Я. Янкто
63'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
З. Лувумбо
63'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
М. Манкосу
63'
Желтая карточка
М. Прати
57'
56'
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Д. Баез
49'
ГОЛ! 0:3!
М. Брешианини
Пас отдал
П. Лирола
Замена
Л. Паволетти
️️️️
А. Дейола
46'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Н. Нандес
43'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Соуле
Пас отдал
Рейньер
Пенальти не реализован!
М. Манкосу
30'
26'
Желтая карточка
С. Романьоли
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Соуле
Пас отдал
Рейньер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
28
Марко Брешианини
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
26
Гастон Перейро
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
3-1-4-1
5
Манкосу
3
Ауджелло
13
Доссена
18
Гольданига
18
Прати
21
Янкто
14
Дейола
45
Макумбу
8
Нандес
11
Лувумбо
4-1-1-2-2
80
Турати
14
Лирола
30
Монтеризи
6
Романьоли
5
Маркицца
5
Барренечеа
28
Брешианини
18
Соуле
19
Рейньер
90
Чуни
28
Баез
21
Янкто
27
Ацци
27
Ацци
21
Янкто
8
Нандес
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Нандес
5
Манкосу
10
Виола
10
Виола
5
Манкосу
11
Лувумбо
11
Ористанио
11
Ористанио
11
Лувумбо
14
Дейола
30
Паволетти
30
Паволетти
14
Дейола
28
Брешианини
5
Околи
5
Околи
28
Брешианини
14
Лирола
20
Ойоно
20
Ойоно
14
Лирола
19
Рейньер
10
Бурабиа
10
Бурабиа
19
Рейньер
28
Баез
7
Гарритано
7
Гарритано
28
Баез
Остались в запасе
Кальяри
Фрозиноне
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
26
Карло Лулич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
26
Карло Лулич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кальяри - Фрозиноне
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
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21 ноября
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