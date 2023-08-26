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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Аталанта
Фрозиноне - Аталанта: обзор матча 26 августа 2023
Фрозиноне
26.08.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
5'
А. Харруи
24'
И. Монтеризи
56'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Аталанта
Замена
П. Шиминьски
️️️️
А. Харруи
82'
80'
Замена
М. Баккер
️️️️
М. Руджери
75'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Б. Джимсити
Замена
М. Брешианини
️️️️
Э. Барренечеа
74'
68'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Д. Сапата
Замена
Л. Гарритано
️️️️
Д. Баез
60'
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Эдерсон
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Лукман
46'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Дзаппакоста
45'
+4
Желтая карточка
М. де Рон
40'
Желтая карточка
А. Лукман
Желтая карточка
Э. Барренечеа
29'
ГОЛ! 2:0!
И. Монтеризи
Пас отдал
С. Романьоли
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Харруи
Пас отдал
Р. Маркицца
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фрозиноне
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
27
Луиджи Канотто
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Черофолини
5
Маркицца
6
Романьоли
30
Монтеризи
20
Ойоно
5
Барренечеа
36
Маццителли
21
Харруи
40
Джелли
28
Баез
9
Чеддира
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
91
Сапата
11
Лукман
21
Харруи
25
Шиминьски
25
Шиминьски
21
Харруи
5
Барренечеа
28
Брешианини
28
Брешианини
5
Барренечеа
28
Баез
7
Гарритано
7
Гарритано
28
Баез
13
Руджери
5
Баккер
5
Баккер
13
Руджери
11
Лукман
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Лукман
77
Дзаппакоста
20
Цортеа
20
Цортеа
77
Дзаппакоста
91
Сапата
9
Скамакка
9
Скамакка
91
Сапата
19
Джимсити
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Джимсити
Остались в запасе
Фрозиноне
Аталанта
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
27
Луиджи Канотто
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
27
Луиджи Канотто
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фрозиноне - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Бенито Стирпе
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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