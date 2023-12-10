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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Торино
Фрозиноне - Торино: обзор матча 10 декабря 2023
Фрозиноне
10.12.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Торино
83'
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Родригес
Замена
В. Чеддира
️️️️
С. Романьоли
83'
Замена
К. Лулич
️️️️
Ф. Джелли
72'
72'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Санабрия
72'
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Влашич
72'
Замена
В. Лазаро
️️️️
М. Войвода
Замена
Д. Казо
️️️️
А. Ибрагимович
71'
64'
Замена
К. Джиджи
️️️️
С. Риччи
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Гарритано
61'
57'
Желтая карточка
А. Тамез
Желтая карточка
Л. Гарритано
57'
56'
Желтая карточка
И. Илич
45'
+3
Желтая карточка
Р. Родригес
Желтая карточка
К. Жорже
16'
Желтая карточка
А. Ойоно
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Торино
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
80
Турати
30
Монтеризи
5
Околи
6
Романьоли
20
Ойоно
28
Брешианини
21
Ибрагимович
40
Джелли
18
Соуле
19
Жорже
7
Гарритано
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
16
Белланова
4
Буонджорно
15
Родригес
61
Тамез
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
91
Сапата
19
Санабрия
7
Гарритано
14
Лирола
14
Лирола
7
Гарритано
40
Джелли
26
Лулич
26
Лулич
40
Джелли
21
Ибрагимович
10
Казо
10
Казо
21
Ибрагимович
6
Романьоли
9
Чеддира
9
Чеддира
6
Романьоли
21
Риччи
26
Джиджи
26
Джиджи
21
Риччи
15
Родригес
4
Зима
4
Зима
15
Родригес
23
Войвода
19
Лазаро
19
Лазаро
23
Войвода
19
Санабрия
14
Карамо
14
Карамо
19
Санабрия
45
Влашич
19
Сек
19
Сек
45
Влашич
Остались в запасе
Фрозиноне
Торино
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фрозиноне - Торино
3
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
9
6
Офсайды
0
1
Количество передач
212
188
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Бенито Стирпе
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