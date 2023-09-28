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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Фиорентина
Фрозиноне - Фиорентина: обзор матча 28 сентября 2023
Фрозиноне
28.09.2023, четверг, 19:30
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
70'
М. Соуле
19'
Н. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Фиорентина
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Э. Барренечеа
90'
+1
Замена
И. Монтеризи
️️️️
М. Соуле
90'
81'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
71'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Артур
71'
Замена
А. Барак
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 1:1!
М. Соуле
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Паризи
Замена
Л. Гарритано
️️️️
М. Брешианини
66'
Замена
Д. Казо
️️️️
Д. Баез
66'
Желтая карточка
К. Околи
64'
61'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Соттиль
Желтая карточка
Л. Маццителли
51'
46'
Замена
М. Кайоде
️️️️
К. Бираги
22'
Желтая карточка
Н. Миленкович
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
19
Рейньер
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-2-1-2
80
Турати
5
Маркицца
5
Околи
6
Романьоли
20
Ойоно
5
Барренечеа
36
Маццителли
28
Брешианини
18
Соуле
9
Чеддира
28
Баез
4-3-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
31
Миленкович
65
Паризи
6
Артур
32
Дункан
7
Бонавентура
31
Гонсалес
23
Соттиль
70
Нзола
18
Соуле
30
Монтеризи
30
Монтеризи
18
Соуле
5
Барренечеа
10
Бурабиа
10
Бурабиа
5
Барренечеа
28
Брешианини
7
Гарритано
7
Гарритано
28
Брешианини
28
Баез
10
Казо
10
Казо
28
Баез
3
Бираги
33
Кайоде
33
Кайоде
3
Бираги
6
Артур
8
Мандрагора
8
Мандрагора
6
Артур
7
Бонавентура
72
Барак
72
Барак
7
Бонавентура
23
Соттиль
93
Иконе
93
Иконе
23
Соттиль
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
Остались в запасе
Фрозиноне
Фиорентина
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
19
Рейньер
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
19
Рейньер
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
40
Томмазо Ваннукки
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Фрозиноне - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
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