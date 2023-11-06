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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Эмполи
Фрозиноне - Эмполи: обзор матча 06 ноября 2023
Фрозиноне
06.11.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
74'
А. Ибрагимович
86'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Эмполи
Замена
А. Ойоно
️️️️
М. Соуле
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Капуто
Пас отдал
Н. Камбьяги
Замена
М. Брешианини
️️️️
Рейньер
83'
Замена
Д. Казо
️️️️
А. Ибрагимович
80'
77'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
С. Бастони
77'
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Грасси
76'
Желтая карточка
Ф. Раноккья
ГОЛ! 1:0!
А. Ибрагимович
Пас отдал
Р. Маркицца
74'
70'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
М. Кансельери
62'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Э. Гьяси
62'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Р. Марин
Желтая карточка
П. Лирола
45'
+1
44'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Желтая карточка
Рейньер
42'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
(К)
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
4-1-1-3-1
80
Турати
5
Маркицца
30
Монтеризи
5
Околи
14
Лирола
5
Барренечеа
36
Маццителли
21
Ибрагимович
19
Рейньер
18
Соуле
90
Чуни
3-4-2-1
99
Бериша
18
Берешиньски
5
Луперто
44
Исмайли
33
Грасси
18
Марин
10
Фаццини
10
Бастони
22
Кансельери
11
Гьяси
9
Капуто
18
Соуле
20
Ойоно
20
Ойоно
18
Соуле
19
Рейньер
28
Брешианини
28
Брешианини
19
Рейньер
21
Ибрагимович
10
Казо
10
Казо
21
Ибрагимович
10
Бастони
13
Кэкачей
13
Кэкачей
10
Бастони
18
Марин
10
Раноккья
10
Раноккья
18
Марин
22
Кансельери
8
Бальданци
8
Бальданци
22
Кансельери
33
Грасси
21
Коваленко
21
Коваленко
33
Грасси
11
Гьяси
28
Камбьяги
28
Камбьяги
11
Гьяси
Остались в запасе
Фрозиноне
Эмполи
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фрозиноне - Эмполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Бенито Стирпе
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