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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фрозиноне
Интер - Фрозиноне: обзор матча 12 ноября 2023
Интер
12.11.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
43'
Ф. Димарко
48'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Фрозиноне
82'
Замена
К. Жорже
️️️️
Рейньер
82'
Замена
Д. Казо
️️️️
Э. Барренечеа
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
81'
Замена
С. Сенси
️️️️
Х. Чалханоглу
81'
71'
Желтая карточка
М. Брешианини
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Тюрам
70'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
69'
Замена
С. де Врей
️️️️
Д. Дюмфрис
61'
55'
Замена
А. Ибрагимович
️️️️
П. Лирола
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Чалханоглу
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Димарко
Пас отдал
Г. Мхитарян
43'
35'
Замена
М. Брешианини
️️️️
Л. Маццителли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
(К)
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
26
Карло Лулич
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Тюрам
3-3-1-2-1
80
Турати
14
Лирола
5
Околи
30
Монтеризи
20
Ойоно
5
Барренечеа
5
Маркицца
36
Маццителли
18
Соуле
19
Рейньер
90
Чуни
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
24
Дюмфрис
6
де Врей
6
де Врей
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
8
Сенси
8
Сенси
20
Чалханоглу
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
36
Маццителли
28
Брешианини
28
Брешианини
36
Маццителли
14
Лирола
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
14
Лирола
5
Барренечеа
10
Казо
10
Казо
5
Барренечеа
19
Рейньер
19
Жорже
19
Жорже
19
Рейньер
Остались в запасе
Интер
Фрозиноне
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Интер - Фрозиноне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Дьонизи
(Л'Аквила)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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