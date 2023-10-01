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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фрозиноне
Рома - Фрозиноне: обзор матча 01 октября 2023
Рома
01.10.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Фрозиноне
22'
Р. Лукаку
83'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Фрозиноне
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Дибала
90'
+1
86'
Замена
А. Ибрагимович
️️️️
Э. Барренечеа
86'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Л. Маццителли
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пеллегрини
86'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
П. Дибала
83'
81'
Желтая карточка
М. Соуле
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Р. Карсдорп
70'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
64'
61'
Замена
Д. Казо
️️️️
Д. Баез
46'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Дибала
22'
19'
Замена
М. Брешианини
️️️️
С. Романьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Джейми Баез
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Карло Лулич
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Лука Гарритано
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
37
Спинаццола
23
Манчини
26
Н'Дика
2
Карсдорп
5
Паредес
8
Бове
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Лукаку
21
Дибала
3-3-1-1-2
80
Турати
5
Околи
6
Романьоли
30
Монтеризи
20
Ойоно
5
Барренечеа
5
Маркицца
36
Маццителли
18
Соуле
90
Чуни
28
Баез
2
Карсдорп
5
Кристенсен
5
Кристенсен
2
Карсдорп
7
Пеллегрини
10
Ауа
10
Ауа
7
Пеллегрини
21
Дибала
20
Азмун
20
Азмун
21
Дибала
36
Маццителли
10
Бурабиа
10
Бурабиа
36
Маццителли
6
Романьоли
28
Брешианини
28
Брешианини
6
Романьоли
28
Баез
10
Казо
10
Казо
28
Баез
5
Барренечеа
21
Ибрагимович
21
Ибрагимович
5
Барренечеа
Остались в запасе
Рома
Фрозиноне
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Лука Гарритано
АП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Лука Гарритано
АП
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Фрозиноне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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