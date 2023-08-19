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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Наполи
Фрозиноне - Наполи: обзор матча 19 августа 2023
Фрозиноне
19.08.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
7'
А. Харруи (П)
24'
М. Политано
42'
В. Осимхен
79'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Наполи
90'
+2
Замена
Л. Эстигард
️️️️
С. Лоботка
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
А. Харруи
86'
Желтая карточка
Ф. Джелли
83'
81'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
79'
ГОЛ! 1:3!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
77'
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
77'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
М. Политано
Замена
Л. Канотто
️️️️
Д. Баез
75'
Замена
М. Брешианини
️️️️
Л. Маццителли
75'
Замена
Г. Квернадзе
️️️️
Д. Казо
67'
46'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Й. Каюсте
Желтая карточка
Л. Маццителли
45'
+5
42'
ГОЛ! 1:2!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
39'
Желтая карточка
М. Оливера
27'
Желтая карточка
Й. Каюсте
24'
ГОЛ! 1:1!
М. Политано
13'
Желтая карточка
С. Лоботка
Желтая карточка
А. Ойоно
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Харруи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
21
Абду Харруи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
40
Франческо Джелли
ЦП
90
Марвин Чуни
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фрозиноне
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
13
Матьяж Каменсек-Пахич
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
15
Хамза Ауди
ЦП
28
Марко Брешианини
ЦП
7
Лука Гарритано
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
26
Суфьян Бидауи
ЦФ
27
Луиджи Канотто
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
38
Лоренцо Руссо
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-1-2
80
Турати
5
Маркицца
6
Романьоли
30
Монтеризи
20
Ойоно
21
Харруи
36
Маццителли
40
Джелли
10
Казо
28
Баез
90
Чуни
4-1-2-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
13
Ррахмани
17
Оливера
2
Каюсте
20
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
18
Распадори
45
Осимхен
21
Харруи
5
Барренечеа
5
Барренечеа
21
Харруи
36
Маццителли
28
Брешианини
28
Брешианини
36
Маццителли
10
Казо
17
Квернадзе
17
Квернадзе
10
Казо
28
Баез
27
Канотто
27
Канотто
28
Баез
2
Каюсте
99
Ангисса
99
Ангисса
2
Каюсте
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
68
Лоботка
5
Эстигард
5
Эстигард
68
Лоботка
21
Политано
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Фрозиноне
Наполи
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
13
Матьяж Каменсек-Пахич
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Хамза Ауди
ЦП
7
Лука Гарритано
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
26
Суфьян Бидауи
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
38
Лоренцо Руссо
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Лоренцо Пальмизани
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
13
Матьяж Каменсек-Пахич
ЦЗ
28
Даниэль Мацей
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Хамза Ауди
ЦП
7
Лука Гарритано
ЦП
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
26
Суфьян Бидауи
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
38
Лоренцо Руссо
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фрозиноне - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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