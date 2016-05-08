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Джанпаоло Беллини - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1980 (46), Сарнико
#6 | Защитник
180 см | 77 кг
Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
14
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1 : 1
08.05.2016
Удинезе
1' - 52'
19'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 1
02.05.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 2
20.04.2016
Аталанта
1' - 74'
1'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 3
17.04.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
10.04.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
2 : 1
03.04.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
0 : 2
06.03.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1 : 1
28.02.2016
Аталанта
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
21.02.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0 : 0
23.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 1
16.01.2016
Интер
74' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
0 : 2
10.01.2016
Дженоа
1' - 82'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 1
06.01.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1 : 3
20.12.2015
Наполи
1' - 64'
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1 : 0
13.12.2015
Аталанта
65' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
0 : 1
22.11.2015
Торино
1' - 55'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 0
07.11.2015
Аталанта
20' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
3 : 0
01.11.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2 : 0
25.10.2015
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
3 : 0
04.10.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
2 : 1
28.09.2015
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 1
24.09.2015
Аталанта
65' - 90'
90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
2 : 2
13.09.2015
Аталанта
1' - 80'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
1 : 0
23.08.2015
Аталанта
Был в запасе
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