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Вениамин Баязов
Статистика
Вениамин Баязов - статистика
Завершил карьеру
24 марта 1997 (29), Липецк
#18 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
42' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Металлург Л
1 : 2
15.05.2022
Факел
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Металлург Л
1 : 3
11.05.2022
Торпедо
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Велес
1 : 2
30.04.2022
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Металлург Л
1 : 0
23.04.2022
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
16.04.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Металлург Л
0 : 0
10.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург Л
0 : 3
02.04.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 2
26.03.2022
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Металлург Л
0 : 2
19.03.2022
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1 : 0
27.11.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Металлург Л
1 : 2
13.11.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Акрон
2 : 0
06.11.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Металлург Л
1 : 0
31.10.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
3 : 2
23.10.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Металлург Л
1 : 1
03.10.2021
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
29.09.2021
Металлург Л
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Металлург Л
0 : 0
25.09.2021
Текстильщик
1' - 82'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
5 : 0
19.09.2021
Металлург Л
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Металлург Л
0 : 2
15.09.2021
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Кубань
0 : 3
11.09.2021
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Металлург Л
0 : 2
05.09.2021
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
3 : 0
14.08.2021
Металлург Л
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Металлург Л
0 : 1
08.08.2021
Ротор
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
5 : 0
31.07.2021
Металлург Л
81' - 120'
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