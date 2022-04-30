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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Металлург Л
Велес - Металлург Л: обзор матча 30 апреля 2022
Велес
30.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 2
Завершен
Металлург Л
22'
И. Воробьев
42'
М. Яковлев (П)
70'
А. Арустамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Металлург Л
90'
Замена
️️️️
Д. Великородный
90'
Замена
️️️️
В. Бабаев
79'
Замена
️️️️
М. Яковлев
78'
Замена
️️️️
А. Арустамян
74'
Замена
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Вульфов
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Арустамян
Замена
А. Вульфов
️️️️
К. Кертанов
63'
55'
Желтая карточка
А. Арустамян
Замена
Т. Джикия
️️️️
И. Логуа
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Яковлев
38'
Желтая карточка
Г. Киселев
ГОЛ! 1:0!
И. Воробьев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Илья Поликутин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
89
Темур Джикия
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
4-2-3-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
24
Кахидзе
24
Коротков
7
Логуа
8
Майга
17
Абдуллахи
21
Галоян
18
Кертанов
95
Воробьев
99
Саркисян
3-1-3-2-1
16
Кобзев
3
Поликутин
3
Иваньков
63
Никитенков
6
Великородный
70
Арустамян
78
Киселев
18
Баязов
11
Бабаев
18
Яковлев
48
Кутьин
18
Кертанов
96
Вульфов
96
Вульфов
18
Кертанов
7
Логуа
89
Джикия
89
Джикия
7
Логуа
Остались в запасе
Велес
Металлург Л
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
14
Вадим Черный
ОП
Главный тренер
Денис Бушуев
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Велес - Металлург Л
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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