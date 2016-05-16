Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иньиго Кальдерон - статистика

Завершил карьеру
4 января 1982 (44), Витория
#14 | Защитник
179 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брайтон
1 : 1
16.05.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
13.05.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Мидлсбро
1 : 1
07.05.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Престон
0 : 0
05.03.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Брайтон
4 : 0
29.02.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 4
23.02.2016
Брайтон
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
4 : 1
20.02.2016
Брайтон
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
16.02.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Брайтон
3 : 0
05.02.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Брайтон
2 : 1
23.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
0 : 1
16.01.2016
Брайтон
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ротерхэм
2 : 0
12.01.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брайтон
0 : 1
01.01.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
0 : 1
29.12.2015
Ипсвич Таун
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
0 : 0
26.12.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брайтон
0 : 3
19.12.2015
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
15.12.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 2
12.12.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брайтон
3 : 2
05.12.2015
Чарльтон
1' - 83'
45'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
28.11.2015
Бирмингем Сити
27' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
03.11.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
1 : 1
31.10.2015
Брайтон
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 0
24.10.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
1 : 2
15.08.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брайтон
1 : 0
07.08.2015
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
5
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
4
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
4
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+