Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рохан Инс - статистика

Завершил карьеру
8 ноября 1992 (33), Лондон
#31 | Защитник
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
11
0
0
0
0
Фулхэм
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Брентфорд
3 : 0
30.04.2016
Фулхэм
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Фулхэм
1 : 3
23.04.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
19.04.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
2 : 1
09.04.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Престон
1 : 2
05.04.2016
Фулхэм
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Фулхэм
2 : 1
02.04.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
19.03.2016
Фулхэм
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
2 : 3
08.03.2016
Бернли
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
13.02.2016
Фулхэм
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брайтон
0 : 1
01.01.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Брайтон
0 : 1
29.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
0 : 0
26.12.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брайтон
0 : 3
19.12.2015
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
2 : 2
12.12.2015
Брайтон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Брайтон
3 : 2
05.12.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брайтон
2 : 1
28.11.2015
Бирмингем Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брайтон
2 : 1
07.11.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
03.11.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рединг
1 : 1
31.10.2015
Брайтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брайтон
0 : 0
24.10.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брайтон
2 : 1
20.10.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лидс
1 : 2
17.10.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брайтон
1 : 1
03.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
19.09.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Брайтон
1 : 0
12.09.2015
Халл Сити
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
29.08.2015
Брайтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Брайтон
1 : 0
22.08.2015
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
18.08.2015
Брайтон
62' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Фулхэм
1 : 2
15.08.2015
Брайтон
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брайтон
1 : 0
07.08.2015
Ноттингем Форест
78' - 90'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
5
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
4
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
4
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+