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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Блэкберн
Брайтон - Блэкберн: обзор матча 22 августа 2015
Брайтон
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
35'
К. Луалуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Блэкберн
90'
+5
Желтая карточка
Д. Гатри
Желтая карточка
К. Луалуа
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Б. Маршалл
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Т. Хемед
88'
Замена
Р. Инс
️️️️
С. Бэлдок
84'
83'
Замена
М. Килгаллон
️️️️
Т. Лоуренс
Замена
С. Мач
️️️️
Д. Мерфи
78'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
75'
Желтая карточка
Б. Каял
72'
69'
Замена
М. Барроу
️️️️
Б. Койта
Желтая карточка
Г. Грир
46'
39'
Желтая карточка
Ш. Даффи
ГОЛ! 1:0!
К. Луалуа
Пас отдал
С. Бэлдок
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Хюнемайер
3
Грир
13
Бонг
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
25
Луалуа
18
Мерфи
9
Бэлдок
10
Хемед
3-3-1-3
1
Райя
3
Сперр
4
Хэнли
25
Даффи
21
Акпан
10
Маршалл
23
Гатри
10
Лоуренс
30
Дельфунесо
55
Койта
32
Конвэй
18
Мерфи
7
Мач
7
Мач
18
Мерфи
9
Бэлдок
31
Инс
31
Инс
9
Бэлдок
10
Хемед
8
О'Грэди
8
О'Грэди
10
Хемед
10
Лоуренс
6
Килгаллон
6
Килгаллон
10
Лоуренс
55
Койта
77
Барроу
77
Барроу
55
Койта
Остались в запасе
Брайтон
Блэкберн
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Брайтон - Блэкберн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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