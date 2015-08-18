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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Брайтон
Хаддерсфилд Таун - Брайтон: обзор матча 18 августа 2015
Хаддерсфилд Таун
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
54'
Д. Баттерфилд
1'
Б. Каял
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Брайтон
90'
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
82'
81'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Мач
Замена
Д. Воган
️️️️
И. Миллер
78'
64'
Замена
К. О'Грэди
️️️️
С. Бэлдок
62'
Замена
Р. Инс
️️️️
Т. Хемед
ГОЛ! 1:1!
Д. Баттерфилд
54'
45'
Желтая карточка
Д. Стивенс
39'
Желтая карточка
Г. Бонг
Желтая карточка
Д. Линч
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каял
Пас отдал
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
4-4-2
1
Мерфи
3
Дэвидсон
6
Линч
5
Хадсон
2
Смит
33
Банн
6
Хогг
19
Баттерфилд
4
Уайтхэд
21
Уэллс
11
Миллер
4-2-2-2
13
Стокдейл
2
Бруно
3
Грир
2
Хюнемайер
13
Бонг
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
25
Луалуа
9
Бэлдок
10
Хемед
11
Миллер
9
Воган
9
Воган
11
Миллер
10
Хемед
31
Инс
31
Инс
10
Хемед
7
Мач
18
Мерфи
18
Мерфи
7
Мач
9
Бэлдок
8
О'Грэди
8
О'Грэди
9
Бэлдок
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Брайтон
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Джон Смит'с
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