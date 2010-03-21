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    Хосе Моратон - статистика

    Имя Хосе
    Фамилия Моратон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июля 1979 (43 года)
    Рост 186
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 11 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2010 1' -88' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Расинг (Сантандер)
    78' 88'
    05.05.2010 1' -90' Расинг (Сантандер) 1:5 Севилья (Севилья)
    01.05.2010 Был в запасе Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 2:1 Расинг (Сантандер)
    25.04.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.04.2010 1' -90' Херес (Херес-де-ла-Фронтера) 2:2 Расинг (Сантандер)
    14.04.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    11.04.2010 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    04.04.2010 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:2 Реал (Мадрид)
    23'
    24.03.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.03.2010 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Расинг (Сантандер)
    14.03.2010 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:0 Сарагоса (Сарагоса)
    08.03.2010 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Расинг (Сантандер)
    28.02.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Альмерия (Альмерия)
    20.02.2010 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Расинг (Сантандер)
    14.02.2010 1' -58' Расинг (Сантандер) 0:3 Малага (Малага)
    31.01.2010 1' -49' Хетафе (Хетафе) 0:0 Расинг (Сантандер)
    35' 49'
    24.01.2010 Был в запасе Спортинг (Хихон) 0:1 Расинг (Сантандер)
    17.01.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    09.01.2010 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Расинг (Сантандер)
    03.01.2010 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    20.12.2009 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Расинг (Сантандер)
    13.12.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:2 Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
    06.12.2009 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:4 Расинг (Сантандер)
    29.11.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.11.2009 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:0 Расинг (Сантандер)
    08.11.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    25.10.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.10.2009 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 2:2 Расинг (Сантандер)
    04.10.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    27.09.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:2 Расинг (Сантандер)
    22.09.2009 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:4 Барселона (Барселона)
    19.09.2009 85' -90' Малага (Малага) 1:2 Расинг (Сантандер)
    30.08.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 1:4 Хетафе (Хетафе)
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