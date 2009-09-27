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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Расинг
Альмерия - Расинг: обзор матча 27 сентября 2009
Альмерия
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
17'
А. Крусат
89'
К. Уче
59'
М. Тчите
71'
М. Ласен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Расинг
ГОЛ! 2:2!
К. Уче
Замена
А. Геихо
️️️️
Хиско
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Мунитис
Замена
Х. Ортис
️️️️
Ф. Сориано
ГОЛ! 1:2!
М. Ласен
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
Замена
Корона
️️️️
М. Анхель Ньето
ГОЛ! 1:1!
М. Тчите
Желтая карточка
Ф. Сориано
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Чико
ГОЛ! 1:0!
А. Крусат
17'
Желтая карточка
О. Серрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Гильерме
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
19
Алекс Геихо
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
3-4-2-1
25
Алвес
88
Мичел
4
Пельерано
15
Чико
7
Крусат
23
Бернандельо
23
Сориано
0
Ньето
10
Пьятти
3
Гильерме
5
Уче
4-1-1-3-1
25
Тоньо
15
Креспо
3
Энрике
13
Моррис
18
Фернандес
18
Диоп
25
Ласен
17
Арана
10
Мунитис
11
Серрано
7
Тчите
0
Ньето
15
Корона
15
Корона
0
Ньето
23
Сориано
10
Ортис
10
Ортис
23
Сориано
10
Пьятти
18
Родригес
18
Родригес
10
Пьятти
10
Мунитис
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
10
Мунитис
Хиско
19
Геихо
19
Геихо
Хиско
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
Остались в запасе
Альмерия
Расинг
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
Главный тренер
Уго Санчес
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Альмерия - Расинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
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