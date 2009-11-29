Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Депортиво
Расинг - Депортиво: обзор матча 29 ноября 2009
Расинг
29.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
76'
А. Лопо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Депортиво
Замена
Адриан
️️️️
Рики
Желтая карточка
Г. Колса
ГОЛ! 0:1!
А. Лопо
Желтая карточка
К. Фернандес
Замена
Хиско
️️️️
А. Геихо
Замена
С. Каналес
️️️️
О. Серрано
Замена
П. Альварес
️️️️
Миста
Желтая карточка
Г. Серхио
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Мунитис
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
А. Геихо
Желтая карточка
А. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
20
Антонио Томас
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
4-2-2-2
25
Тоньо
18
Фернандес
4
Моратон
13
Моррис
3
Торрехон
25
Ласен
8
Колса
11
Серрано
10
Мунитис
19
Геихо
7
Тчите
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
20
Томас
22
Родригес
16
Серхио
24
Миста
11
Рики
11
Лассад
10
Мунитис
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
10
Мунитис
11
Серрано
20
Каналес
20
Каналес
11
Серрано
19
Геихо
9
Хиско
9
Хиско
19
Геихо
11
Лассад
18
Гуардадо
18
Гуардадо
11
Лассад
24
Миста
14
Альварес
14
Альварес
24
Миста
11
Рики
20
Адриан
20
Адриан
11
Рики
Остались в запасе
Расинг
Депортиво
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
17
Мануэль Арана
ПВ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Расинг - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эль Сардинеро
Новости команд
Все
Расинг
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+