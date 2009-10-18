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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Расинг
Сарагоса - Расинг: обзор матча 18 октября 2009
Сарагоса
18.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Расинг
22'
Ф. Павон
33'
Х. Арисменди
81'
М. Тчите
86'
О. Серрано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Расинг
Желтая карточка
К. Фернандес
Красная карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 2:2!
О. Серрано
ГОЛ! 2:1!
М. Тчите
Замена
С. Каналес
️️️️
Г. Колса
Замена
Л. Гарсия
️️️️
П. Пинильос
Замена
А. Агилар
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
П. Амо
️️️️
Ф. Павон
Замена
А. Геихо
️️️️
М. Арана
Замена
Эвертон
️️️️
А. Лафита
ГОЛ! 2:0!
Х. Арисменди
Желтая карточка
П. Пинильос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Павон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хиско
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-4-1-1
22
Каррисо
3
Павон
0
Айяла
3
Паредес
0
Пулидо
7
Лафита
14
Габи
23
Понцио
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
4-2-3-1
25
Тоньо
14
Пинильос
13
Моррис
3
Торрехон
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
17
Арана
11
Серрано
7
Тчите
3
Павон
0
Пабло Амо
0
Пабло Амо
3
Павон
14
Арисменди
21
Агилар
21
Агилар
14
Арисменди
7
Лафита
26
Эвертон
26
Эвертон
7
Лафита
14
Пинильос
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
14
Пинильос
8
Колса
20
Каналес
20
Каналес
8
Колса
17
Арана
19
Геихо
19
Геихо
17
Арана
Остались в запасе
Сарагоса
Расинг
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Сарагоса - Расинг
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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