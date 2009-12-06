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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Расинг
Эспаньол - Расинг: обзор матча 06 декабря 2009
Эспаньол
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 4
Завершен
Расинг
47'
Энрике
52'
С. Каналес
68'
М. Тчите (П)
72'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Расинг
Желтая карточка
В. Руис
Замена
М. Арана
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
Х. Форлин
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 0:4!
С. Каналес
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Тчите
Замена
Ориоль
️️️️
Н. Моррис
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Б. Саар
Желтая карточка
М. Тчите
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Л. Гарсия
Замена
И. Алонсо
️️️️
Р. Баэна
ГОЛ! 0:2!
С. Каналес
ГОЛ! 0:1!
Энрике
Желтая карточка
О. Серрано
Желтая карточка
Н. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Коро
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
25
Хоан Верду
АП
25
Шунсуке Накамура
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
0
Луис Гарсия
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Камени
2
Пареха
18
Форлин
4
Руис
2
Чика
20
Пильюд
15
Баэна
10
Коро
10
Луис Гарсия
9
Саар
7
Кальехон
4-2-3-1
25
Тоньо
3
Торрехон
3
Энрике
13
Моррис
18
Фернандес
25
Ласен
8
Колса
10
Мунитис
20
Каналес
11
Серрано
7
Тчите
10
Луис Гарсия
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
10
Луис Гарсия
15
Баэна
24
Алонсо
24
Алонсо
15
Баэна
9
Саар
23
Тамудо
23
Тамудо
9
Саар
13
Моррис
3
Ориоль
3
Ориоль
13
Моррис
20
Каналес
0
Луис Гарсия
0
Луис Гарсия
20
Каналес
11
Серрано
17
Арана
17
Арана
11
Серрано
Остались в запасе
Эспаньол
Расинг
1
Кристиан Альварес
ВР
25
Хоан Верду
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
25
Хоан Верду
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Эспаньол - Расинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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