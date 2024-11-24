Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Филипе Аугусто - статистика

Циндао Хайню
12 августа 1993 (33), Баия
#6 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
19
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
1' - 66'
4'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ботафого
0 : 0
09.11.2024
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Брагантино
0 : 0
02.11.2024
Куяба
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Куяба
0 : 1
29.10.2024
Коринтианс
1' - 56'
55'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 0
25.10.2024
Куяба
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 0
19.10.2024
Куяба
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Куяба
2 : 0
06.10.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 0
17.09.2024
Куяба
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
0 : 0
06.09.2024
Жувентуде
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
5 : 0
25.08.2024
Куяба
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
17.08.2024
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 3
11.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
62' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
0 : 1
22.07.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Куяба
1 : 2
04.07.2024
Ботафого
1' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
1 : 1
30.06.2024
Брагантино
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
1 : 1
27.06.2024
Куяба
1' - 60'
22'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
0 : 0
23.06.2024
Атлетико Гойяненсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.06.2024
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Куяба
5 : 0
17.06.2024
Форталеза
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
77' - 90'
81'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
1
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+