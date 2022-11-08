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    Андер Капа - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Андер
    Фамилия Капа
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Португалете
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 78' - 90' Атлетик 2:3 Жирона Испания. Примера, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    26.02.2023 78' -90' Атлетик (Бильбао) 2:3 Жирона (Жирона)
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    03.02.2023 84' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    29.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    22.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    14.01.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    09.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.11.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    15.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    04.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    21.08.2022 90' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    15.08.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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