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Андер Капа
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Андер Капа - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1992 (34), Португалете
#2 | Защитник
173 см | 70 кг
Испания
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Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Суперкубок Испании 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
20
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Эльденсе
0 : 0
18.05.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Леванте
2 : 2
11.05.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг
0 : 0
20.04.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Леванте
1 : 1
13.04.2024
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Леванте
2 : 1
06.04.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
0 : 0
30.03.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Леванте
3 : 2
24.03.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Бургос
0 : 1
16.03.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Леванте
0 : 0
13.03.2024
ФК Андорра
1' - 46'
13'
Испания. Сегунда, 30 тур
Леванте
1 : 0
10.03.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Овьедо
3 : 2
02.03.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
18.02.2024
Леванте
1' - 90'
60'
Испания. Сегунда, 26 тур
Леванте
0 : 0
09.02.2024
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Эспаньол
2 : 1
04.02.2024
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Леванте
0 : 0
27.01.2024
Тенерифе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Мирандес
1 : 1
21.01.2024
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Леванте
3 : 2
13.01.2024
Альбасете
88' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Сарагоса
2 : 2
20.12.2023
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Леванте
2 : 1
17.12.2023
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Эйбар
3 : 1
25.11.2023
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
2 : 1
10.11.2023
Леванте
1' - 90'
68'
Испания. Сегунда, 14 тур
Леванте
2 : 0
04.11.2023
Мирандес
1' - 46'
29'
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
0 : 0
21.10.2023
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леванте
1 : 0
16.10.2023
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Альбасете
0 : 2
06.10.2023
Леванте
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Леванте
1 : 1
03.10.2023
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Эльче
0 : 0
30.09.2023
Леванте
1' - 78'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
2 : 0
23.09.2023
Эльденсе
1' - 61'
46'
Испания. Сегунда, 6 тур
Алькоркон
0 : 2
16.09.2023
Леванте
1' - 90'
49'
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
1 : 4
08.09.2023
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леванте
1 : 1
02.09.2023
Овьедо
53' - 90'
67'
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