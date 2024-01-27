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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Тенерифе
Леванте - Тенерифе: обзор матча 27 января 2024
Леванте
27.01.2024, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 24 тур
0 : 0
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Тенерифе
90'
+3
Желтая карточка
Н. Мартинес
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Валье
87'
Замена
Р. Бруге
️️️️
Д. Гомес
87'
85'
Замена
L. Williams
️️️️
Y. Rahmani
85'
Замена
T.
️️️️
Р. Лопес
80'
Вторая желтая
J. León
Замена
И. Ромеро
️️️️
К. Альварес
75'
71'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Медрано
71'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
А. Корредера
Замена
С. Лосано
️️️️
П. Мартинес
62'
51'
Желтая карточка
J. León
Желтая карточка
А. Алгобия
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Серхио Лосано
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
21
Рубен Везо
3
Муньос
16
Валье
2
Капа
20
Рей
18
Мартинес
27
Алгобия
8
Альварес
9
Булдини
99
Гомес
3-2-1-4
12
Сориано
3
Шипчич
22
3
Медрано
14
Корредера
16
Санц
12
Лопес
18
Гальего
19
20
Хименес
4
18
Мартинес
21
Лосано
21
Лосано
18
Мартинес
16
Валье
20
Ибаньес
20
Ибаньес
16
Валье
99
Гомес
7
Бруге
7
Бруге
99
Гомес
8
Альварес
9
Ромеро
9
Ромеро
8
Альварес
3
Медрано
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Медрано
19
5
5
19
14
Корредера
14
Бодигер
14
Бодигер
14
Корредера
12
Лопес
20
20
12
Лопес
Остались в запасе
Леванте
Тенерифе
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
19
Луисми Крус
АП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
19
Луисми Крус
АП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
32
Jesús Belza
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Леванте - Тенерифе
1
1
2
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
18
Офсайды
2
0
Количество передач
358
420
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
73
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Lopez Toca, Spain
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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