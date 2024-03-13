Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - ФК Андорра
Леванте - ФК Андорра: обзор матча 13 марта 2024
Леванте
13.03.2024, среда, 21:00
Испания. Сегунда, 28 тур
0 : 0
Завершен
ФК Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - ФК Андорра
90'
Замена
С. Сампер
️️️️
Р. Бовер
Замена
М. Булдини
️️️️
А. Кантеро
80'
79'
Замена
I. Gil
️️️️
А. Орельяна
79'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
О. Шедлер
67'
Замена
П. Морено
️️️️
Х. Лобете
67'
Замена
М. Леаль
️️️️
И. Бенито
Замена
К. Альварес
️️️️
Ó. Clemente
66'
Замена
Фабрисио
️️️️
Д. Гомес
66'
60'
Желтая карточка
А. Орельяна
Замена
П. Мартинес
️️️️
С. Лосано
58'
Желтая карточка
А. Кантеро
54'
Замена
А. Муньос
️️️️
А. Капа
46'
Желтая карточка
А. Капа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
(К)
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Рубен Бовер
(К)
АП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Iván Gil
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
24
Пабло Морено
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
15
Мараш
16
Валье
2
Капа
20
Рей
10
21
Лосано
21
Кантеро
21
Гарсия
99
Гомес
3-2-2-3
1
5
3
Марса
16
Пампин
18
Орельяна
14
7
Бенито
21
Бовер
24
Лобете
21
Шедлер
5
2
Капа
3
Муньос
3
Муньос
2
Капа
21
Лосано
18
Мартинес
18
Мартинес
21
Лосано
10
8
Альварес
8
Альварес
10
21
Кантеро
9
Булдини
9
Булдини
21
Кантеро
99
Гомес
23
Фабрисио
23
Фабрисио
99
Гомес
7
Бенито
2
Леаль
2
Леаль
7
Бенито
21
Бовер
16
Сампер
16
Сампер
21
Бовер
18
Орельяна
21
21
18
Орельяна
24
Лобете
24
Морено
24
Морено
24
Лобете
21
Шедлер
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
21
Шедлер
Остались в запасе
Леванте
ФК Андорра
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
15
Diego González
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
15
Diego González
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Леванте - ФК Андорра
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Посещаемость:
12015 из 25354 зрителей (47%)
Новости команд
Все
Леванте
ФК Андорра
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+