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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Леванте
Вальядолид - Леванте: обзор матча 30 марта 2024
Вальядолид
30.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 33 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Леванте
89'
Замена
А. Валье
️️️️
Р. Бруге
89'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Фабрисио
80'
Замена
О. Рей
️️️️
А. Алгобия
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Мончу
78'
72'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Р. Ибаньес
Замена
С. Биук
️️️️
А. Негредо
64'
Замена
И. Санчес
️️️️
I. Sala
46'
Замена
С. Юрич
️️️️
С. де ла Хос
46'
42'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
39'
Желтая карточка
А. Алгобия
Желтая карточка
С. де ла Хос
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Мончу
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Леванте
1
Андрес
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Серхио Лосано
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-3-3
1
Масип
2
Перес
5
Таррега
22
Бойомо
2
Роша
23
Месегер
17
де ла Хос
6
Мончу
14
Силла
21
Негредо
92
3-4-2-1
1
Андрес
15
Мараш
4
де ла Фуэнте
3
Муньос
18
Мартинес
27
Алгобия
20
Ибаньес
21
Лосано
7
Бруге
21
Гарсия
23
Фабрисио
17
де ла Хос
24
Юрич
24
Юрич
17
де ла Хос
6
Мончу
29
Кенеди
29
Кенеди
6
Мончу
21
Негредо
79
Биук
79
Биук
21
Негредо
92
10
Санчес
10
Санчес
92
27
Алгобия
20
Рей
20
Рей
27
Алгобия
7
Бруге
16
Валье
16
Валье
7
Бруге
23
Фабрисио
21
Кантеро
21
Кантеро
23
Фабрисио
20
Ибаньес
9
Ромеро
9
Ромеро
20
Ибаньес
Остались в запасе
Вальядолид
Леванте
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
26
Arnau Rafús
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Вальядолид - Леванте
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
21
Офсайды
2
4
Количество передач
477
342
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Хосе Соррилья
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