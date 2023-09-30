Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Леванте
Эльче - Леванте: обзор матча 30 сентября 2023
Эльче
30.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 8 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
О. Рей
78'
Замена
П. Мартинес
️️️️
С. Лосано
78'
Замена
Р. Везо
️️️️
А. Капа
Замена
О. Плано
️️️️
А. Фебас
75'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
Фидель
75'
Замена
С. Каррейра
️️️️
Хосан
69'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
С. Леон
68'
68'
Замена
Фабрисио
️️️️
М. Булдини
Желтая карточка
П. Бигас
66'
Замена
C. Salvador
️️️️
Н. Кастро
60'
57'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Д. Гомес
57'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
Р. Бруге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
4-1-3-2
8
Сан Роман
7
Фернандес Меркау
18
Клер
6
Бигас
2
Гаспар
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
11
Леон
10
Фидель
4-1-1-2-2
1
Андрес
2
Капа
3
Муньос
16
Валье
21
Поштиго
20
Рей
21
Лосано
7
Бруге
21
Кантеро
99
Гомес
9
Булдини
17
Хосан
5
Каррейра
5
Каррейра
17
Хосан
10
Фидель
4
Мендоса
4
Мендоса
10
Фидель
14
Фебас
20
Плано
20
Плано
14
Фебас
8
Кастро
10
10
8
Кастро
11
Леон
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
11
Леон
2
Капа
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
2
Капа
7
Бруге
10
10
7
Бруге
99
Гомес
27
Алгобия
27
Алгобия
99
Гомес
21
Лосано
18
Мартинес
18
Мартинес
21
Лосано
9
Булдини
23
Фабрисио
23
Фабрисио
9
Булдини
Остались в запасе
Эльче
Леванте
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эльче - Леванте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Новости команд
Все
Эльче
Леванте
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Атлетико» на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:35
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+