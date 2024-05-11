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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 11 мая 2024
Леванте
11.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 39 тур
2 : 2
Завершен
Эйбар
11'
А. де ла Фуэнте (П)
90'
М. Булдини
31'
А. Техеро
61'
А. Техеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эйбар
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
90'
+6
90'
+3
Вторая желтая
J. Corpas
Желтая карточка
О. Рей
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Булдини
90'
86'
Замена
Робер
️️️️
К. Гутьеррес
86'
Замена
Я. Казми
️️️️
Стоичков
82'
Желтая карточка
J. Corpas
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Кочорашвили
79'
70'
Замена
F. Venancio
️️️️
У. Венцедор
70'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Акетче
Желтая карточка
Г. Кочорашвили
66'
Замена
Фабрисио
️️️️
С. Лосано
66'
Замена
М. Булдини
️️️️
Д. Гомес
66'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Техеро
Пас отдал
А. Акетче
45'
+4
Желтая карточка
М. Перейра
45'
+1
Замена
J. Corpas
️️️️
Х. Баутиста
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Техеро
Пас отдал
А. Акетче
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. де ла Фуэнте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
(К)
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
14
Кабельо
16
Валье
20
Рей
8
Кочорашвили
21
Лосано
21
Гарсия
8
Альварес
7
Бруге
99
Гомес
4-3-1-2
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
22
Гутьеррес
12
Венцедор
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
9
Баутиста
19
Стоичков
8
Кочорашвили
18
Мартинес
18
Мартинес
8
Кочорашвили
21
Лосано
23
Фабрисио
23
Фабрисио
21
Лосано
99
Гомес
9
Булдини
9
Булдини
99
Гомес
12
Венцедор
21
21
12
Венцедор
22
Гутьеррес
3
Робер
3
Робер
22
Гутьеррес
47
Акетче
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
9
Баутиста
17
17
9
Баутиста
19
Стоичков
9
Казми
9
Казми
19
Стоичков
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Леванте - Эйбар
3
1
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
15
Офсайды
3
3
Количество передач
478
460
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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