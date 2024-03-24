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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Эльче
Леванте - Эльче: обзор матча 24 марта 2024
Леванте
24.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 32 тур
3 : 2
Завершен
Эльче
68'
А. де ла Фуэнте (П)
77'
Р. Бруге
90+4'
Д. Гомес
22'
Т. Моренте
50'
М. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эльче
ГОЛ! 3:2!
Д. Гомес
Пас отдал
Р. Бруге
90'
+4
Замена
Д. Гомес
️️️️
Фабрисио
90'
+1
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
П. Мартинес
90'
+1
90'
Замена
B. Garcés
️️️️
А. Пучмаль
Желтая карточка
Р. Бруге
89'
Желтая карточка
Андрес
89'
Замена
А. Алгобия
️️️️
О. Рей
84'
79'
Замена
А. Фебас
️️️️
П. Бигас
ГОЛ! 2:2!
Р. Бруге
Пас отдал
П. Мартинес
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. де ла Фуэнте
68'
Замена
С. Лосано
️️️️
М. Булдини
64'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Гаспар
Пас отдал
А. Пучмаль
46'
Замена
С. Бермехо
️️️️
Р. Мендоса
41'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моренте
Пас отдал
А. Пучмаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Серхио Лосано
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Алейш Фебас
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
18
Borja Garcés
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Андрес
31
15
Мараш
3
Муньос
4
де ла Фуэнте
20
Рей
18
Мартинес
7
Бруге
9
Ромеро
23
Фабрисио
9
Булдини
3-3-3-1
1
Дитуро
2
Гаспар
6
Бигас
18
Клер
18
Дональд
4
Мендоса
17
Пучмаль
17
Хосан
8
Кастро
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
9
Булдини
21
Лосано
21
Лосано
9
Булдини
20
Рей
27
Алгобия
27
Алгобия
20
Рей
18
Мартинес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
18
Мартинес
23
Фабрисио
99
Гомес
99
Гомес
23
Фабрисио
6
Бигас
14
Фебас
14
Фебас
6
Бигас
4
Мендоса
17
Бермехо
17
Бермехо
4
Мендоса
17
Пучмаль
18
18
17
Пучмаль
Остались в запасе
Леванте
Эльче
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Леванте - Эльче
3
2
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
13
Офсайды
6
0
Количество передач
390
468
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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