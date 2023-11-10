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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Леванте
Леганес - Леванте: обзор матча 10 ноября 2023
Леганес
10.11.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 15 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
58'
М. де ла Фуэнте (П)
67'
Д. Раба
14'
П. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Леванте
Желтая карточка
Х. Чикко
90'
Замена
О. Уренья
️️️️
М. де ла Фуэнте
85'
80'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
Г. Кочорашвили
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Раба
76'
73'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
А. Муньос
73'
Замена
А. Кантеро
️️️️
И. Ромеро
68'
Желтая карточка
А. Капа
ГОЛ! 2:1!
Д. Раба
Пас отдал
Х. Мирамон
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. де ла Фуэнте
58'
Желтая карточка
И. Ундабаррена
53'
Замена
Х. Чикко
️️️️
L. Perea
46'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
А. Арамбарри
46'
46'
Замена
А. Муньос
️️️️
С. Поштиго
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леганес
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
3-2-3-2
13
Конде
55
Гонсалес
23
Саэнс
4
Арамбарри
15
Франкеса
21
Мирамон
8
Ундабаррена
6
8
Сиссе
24
де ла Фуэнте
19
Раба
4-1-2-1-2
25
Фемениас
2
Капа
21
Поштиго
16
Валье
21
Рубен Везо
20
Рей
8
Кочорашвили
18
Мартинес
8
Альварес
9
Ромеро
99
Гомес
6
14
Чикко
14
Чикко
6
19
Раба
20
Портильо
20
Портильо
19
Раба
24
де ла Фуэнте
28
Уренья
28
Уренья
24
де ла Фуэнте
4
Арамбарри
9
Гарсия
9
Гарсия
4
Арамбарри
21
Поштиго
3
Муньос
3
Муньос
21
Поштиго
Муньос
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
Муньос
8
Кочорашвили
10
10
8
Кочорашвили
9
Ромеро
21
Кантеро
21
Кантеро
9
Ромеро
Остались в запасе
Леганес
Леванте
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леганес - Леванте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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