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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Овьедо
Леванте - Овьедо: обзор матча 02 сентября 2023
Леванте
02.09.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 1
Завершен
Овьедо
64'
М. Булдини
47'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Овьедо
Замена
Ó. Clemente
️️️️
С. Лосано
79'
Желтая карточка
К. Альварес
73'
70'
Замена
К. Помарес
️️️️
Борха
Желтая карточка
А. Капа
67'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Кантеро
65'
Замена
К. Альварес
️️️️
Г. Кочорашвили
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Булдини
64'
53'
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. де ла Фуэнте
Замена
А. Капа
️️️️
Р. Везо
53'
49'
Вторая желтая
С. Коломбатто
47'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Пас отдал
Д. Кальво
Желтая карточка
Р. Везо
45'
+1
32'
Желтая карточка
С. Коломбатто
17'
Желтая карточка
Луисми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Фемениас
21
Рубен Везо
3
Муньос
16
Валье
21
Поштиго
20
Рей
21
Лосано
8
Кочорашвили
21
Гарсия
21
Кантеро
9
Булдини
3-1-3-2-1
13
Роман
15
Луэнго
4
Костас
12
Кальво
11
Коломбатто
19
Луисми
18
де ла Фуэнте
10
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
21
Рубен Везо
2
Капа
2
Капа
21
Рубен Везо
21
Лосано
10
10
21
Лосано
8
Кочорашвили
8
Альварес
8
Альварес
8
Кочорашвили
21
Кантеро
99
Гомес
99
Гомес
21
Кантеро
17
Борха
15
Помарес
15
Помарес
17
Борха
18
де ла Фуэнте
6
Суарес
6
Суарес
18
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Леванте
Овьедо
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Quentin Braat
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
2
Марио Эрнандес
ПЗ
10
Ромарио Ибарра
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Леванте - Овьедо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
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