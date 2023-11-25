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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 25 ноября 2023
Эйбар
25.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Сегунда, 17 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
45+5'
J. Corpas (П)
53'
Стоичков
73'
Х. Баутиста
32'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Леванте
Желтая карточка
Х. Беррокаль
90'
+4
88'
Желтая карточка
О. Рей
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Х. Баутиста
88'
Замена
J. Yriarte
️️️️
М. Сориано
88'
Желтая карточка
М. Перейра
84'
Замена
Кике
️️️️
А. Акетче
80'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
80'
74'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
А. Алгобия
74'
Замена
М. Булдини
️️️️
Д. Гомес
ГОЛ! 3:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
Стоичков
73'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
72'
59'
Замена
Фабрисио
️️️️
И. Ромеро
59'
Замена
С. Лосано
️️️️
П. Мартинес
ГОЛ! 2:1!
Стоичков
Пас отдал
К. Гутьеррес
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Corpas
45'
+5
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомес
Желтая карточка
Стоичков
19'
15'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
3-2-5
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
6
Альварес
21
Сориано
17
19
Стоичков
47
Акетче
23
Перейра
9
Баутиста
4-1-3-2
1
Андрес
2
Капа
21
Рубен Везо
16
Валье
21
Поштиго
20
Рей
27
Алгобия
8
Кочорашвили
18
Мартинес
9
Ромеро
99
Гомес
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
21
Сориано
15
15
21
Сориано
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
9
Баутиста
19
19
9
Баутиста
47
Акетче
7
Кике
7
Кике
47
Акетче
21
Рубен Везо
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
21
Рубен Везо
27
Алгобия
10
10
27
Алгобия
18
Мартинес
21
Лосано
21
Лосано
18
Мартинес
99
Гомес
9
Булдини
9
Булдини
99
Гомес
9
Ромеро
23
Фабрисио
23
Фабрисио
9
Ромеро
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эйбар - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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