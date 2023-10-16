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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Расинг де Феррол
Леванте - Расинг де Феррол: обзор матча 16 октября 2023
Леванте
16.10.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 11 тур
1 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
58'
Д. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Расинг де Феррол
Желтая карточка
О. Рей
86'
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
85'
82'
Замена
S. Merino
️️️️
Х. Дельмас
82'
Замена
️️️️
Х. Сене
Замена
А. Алгобия
️️️️
Д. Гомес
77'
Желтая карточка
С. Лосано
76'
68'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
B. Martínez
68'
Замена
Э. Пена
️️️️
Ф. Мансанара
ГОЛ! 1:0!
Д. Гомес
Пас отдал
Р. Везо
58'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
К. Альварес
46'
Замена
И. Ромеро
️️️️
П. Мартинес
46'
36'
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
А. Муньос
28'
Желтая карточка
М. Булдини
22'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Фабрисио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
21
Поштиго
21
Рубен Везо
3
Муньос
2
Капа
20
Рей
18
Мартинес
21
Лосано
8
Альварес
9
Булдини
23
Фабрисио
3-2-5
13
14
22
2
Дельмас
7
Висенте
8
Берналь
15
Кастро
20
Хименес
14
Лосада
10
Сене
16
Мансанара
3
Муньос
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
3
Муньос
Гомес
27
Алгобия
27
Алгобия
Гомес
8
Альварес
10
10
8
Альварес
23
Фабрисио
99
Гомес
99
Гомес
23
Фабрисио
18
Мартинес
9
Ромеро
9
Ромеро
18
Мартинес
22
16
Дельгадо
16
Дельгадо
22
16
Мансанара
8
Пена
8
Пена
16
Мансанара
2
Дельмас
9
9
2
Дельмас
Остались в запасе
Леванте
Расинг де Феррол
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Леванте - Расинг де Феррол
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
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