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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Леванте
Расинг де Феррол - Леванте: обзор матча 18 февраля 2024
Расинг де Феррол
18.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 27 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Леванте
Замена
С. Куберо
️️️️
Х. Дельмас
85'
Замена
А. Мартин
️️️️
Ó. Pinchi
85'
84'
Замена
Р. Бруге
️️️️
К. Альварес
Желтая карточка
М. Дельгадо
77'
75'
Желтая карточка
С. Лосано
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
72'
70'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Д. Гомес
60'
Желтая карточка
А. Капа
57'
Замена
Фабрисио
️️️️
П. Мартинес
51'
Желтая карточка
А. Муньос
Замена
C.
️️️️
Э. Пена
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
(К)
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
22
Chuca
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
10
Óscar Clemente
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-2-1-3
13
16
Дельгадо
14
15
Кастро
2
Дельмас
8
Берналь
8
8
Пена
20
Хименес
14
Лосада
28
4-1-2-1-2
1
Андрес
2
Капа
4
де ла Фуэнте
3
Муньос
21
Поштиго
20
Рей
21
Лосано
18
Мартинес
8
Альварес
99
Гомес
9
Булдини
28
4
Мартин
4
Мартин
28
8
Пена
22
22
8
Пена
20
Хименес
9
9
20
Хименес
2
Дельмас
2
Куберо
2
Куберо
2
Дельмас
8
Альварес
7
Бруге
7
Бруге
8
Альварес
18
Мартинес
23
Фабрисио
23
Фабрисио
18
Мартинес
99
Гомес
9
Ромеро
9
Ромеро
99
Гомес
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Леванте
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Расинг де Феррол - Леванте
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
18
Офсайды
1
6
Количество передач
326
498
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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