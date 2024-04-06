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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Сарагоса
Леванте - Сарагоса: обзор матча 06 апреля 2024
Леванте
06.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
3'
Р. Бруге
86'
А. де ла Фуэнте
19'
Т. Мойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Сарагоса
90'
Замена
Ф. Гамес
️️️️
С. Моуриньо
90'
Замена
М. Вальехо
️️️️
М. Агуадо
ГОЛ! 2:1!
А. де ла Фуэнте
Пас отдал
А. Алгобия
86'
84'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Меса
Замена
К. Альварес
️️️️
С. Лосано
76'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
П. Мартинес
76'
69'
Желтая карточка
М. Меса
Желтая карточка
С. Лосано
69'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Р. Ибаньес
68'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Фабрисио
59'
54'
Желтая карточка
М. Агуадо
Желтая карточка
Фабрисио
45'
19'
ГОЛ! 1:1!
Т. Мойя
Пас отдал
М. Меса
15'
Желтая карточка
С. Моуриньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Бруге
Пас отдал
П. Мартинес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Херман Валера
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
3-4-2-1
1
Андрес
3
Муньос
15
Мараш
4
де ла Фуэнте
20
Ибаньес
27
Алгобия
18
Мартинес
21
Лосано
21
Гарсия
7
Бруге
23
Фабрисио
3-2-1-4
13
Бадия
15
16
Франкес
6
Моуриньо
18
Агуадо
20
Мойя
11
Меса
20
Асон
12
Бакиш
13
11
Валера
18
Мартинес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
18
Мартинес
21
Лосано
8
Альварес
8
Альварес
21
Лосано
20
Ибаньес
9
Ромеро
9
Ромеро
20
Ибаньес
23
Фабрисио
99
Гомес
99
Гомес
23
Фабрисио
6
Моуриньо
15
Гамес
15
Гамес
6
Моуриньо
11
Меса
16
Грау
16
Грау
11
Меса
18
Агуадо
21
Вальехо
21
Вальехо
18
Агуадо
Остались в запасе
Леванте
Сарагоса
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Pau Sans
ЦФ
33
Адриан Лисо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леванте - Сарагоса
2
3
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
19
17
Офсайды
1
2
Количество передач
424
278
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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