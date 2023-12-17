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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Уэска
Леванте - Уэска: обзор матча 17 декабря 2023
Леванте
17.12.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 20 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
1'
А. Алгобия
45+2'
К. Альварес
47'
С. Обенг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Уэска
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
87'
87'
Замена
Д. Боливар
️️️️
Ж. Бласко
Замена
Ó. Clemente
️️️️
К. Альварес
79'
Замена
Р. Бруге
️️️️
Фабрисио
79'
Желтая карточка
А. Валье
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
П. Мартинес
66'
66'
Замена
E. Lombardo
️️️️
А. Бальбоа
Замена
М. Булдини
️️️️
Д. Гомес
66'
47'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Обенг
46'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
Х. Муньос
46'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Мартинес
45'
+2
Желтая карточка
I. Martos
ГОЛ! 2:0!
К. Альварес
Пас отдал
П. Мартинес
45'
+2
40'
Желтая карточка
M. Loureiro
32'
Замена
I. Martos
️️️️
Ж. Валентин
31'
Желтая карточка
Ж. Валентин
26'
Красная карточка
К. Хашимото
ГОЛ! 1:0!
А. Алгобия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
3
Муньос
16
Валье
2
Капа
20
Рей
18
Мартинес
27
Алгобия
8
Альварес
23
Фабрисио
99
Гомес
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
16
Бальбоа
42
Хашимото
24
Мартинес
3
14
Валентин
11
Муньос
20
Обенг
8
Альварес
10
10
8
Альварес
18
Мартинес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
18
Мартинес
23
Фабрисио
7
Бруге
7
Бруге
23
Фабрисио
99
Гомес
9
Булдини
9
Булдини
99
Гомес
11
Муньос
10
10
11
Муньос
16
Бальбоа
7
7
16
Бальбоа
14
Валентин
3
3
14
Валентин
24
Мартинес
80
80
24
Мартинес
5
Бласко
9
Боливар
9
Боливар
5
Бласко
Остались в запасе
Леванте
Уэска
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
26
Carlos Jimenez
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Леванте - Уэска
2
1
3
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
10
Офсайды
2
2
Количество передач
266
169
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
2
Удары из пределов штрафной
2
0
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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