Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Леванте
Бургос - Леванте: обзор матча 16 марта 2024
Бургос
16.03.2024, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 31 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
72'
Р. Бруге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Леванте
90'
+3
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
И. Ромеро
90'
+2
Желтая карточка
Н. Мараш
Желтая карточка
М. Атьенса
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Муньос
87'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Р. Бруге
81'
Замена
С. Лосано
️️️️
П. Мартинес
81'
Замена
М. Булдини
️️️️
Фабрисио
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
A. Córdoba Querejeta
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бруге
Пас отдал
А. де ла Фуэнте
Замена
Г. Сьерра
️️️️
K. Appin
66'
65'
Желтая карточка
Фабрисио
Желтая карточка
K. Appin
64'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
61'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
61'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
57'
Желтая карточка
A. Córdoba Querejeta
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Леванте
1
Андрес
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
23
Фабрисио
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
4-3-1-2
13
Каро
3
Матос
18
4
Эльхесабаль
12
Арройо
22
Санкрис
20
Атьенса
10
16
Санчес
14
Ниньо
21
4-2-2-2
1
Андрес
15
Мараш
4
де ла Фуэнте
31
3
Муньос
8
Кочорашвили
18
Мартинес
7
Бруге
8
Альварес
9
Ромеро
23
Фабрисио
10
8
Сьерра
8
Сьерра
10
18
9
Монтиэль
9
Монтиэль
18
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
18
Мартинес
21
Лосано
21
Лосано
18
Мартинес
9
Ромеро
20
Ибаньес
20
Ибаньес
9
Ромеро
7
Бруге
21
Кантеро
21
Кантеро
7
Бруге
23
Фабрисио
9
Булдини
9
Булдини
23
Фабрисио
Остались в запасе
Бургос
Леванте
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
25
Жоан Фемениас
ВР
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Бургос - Леванте
4
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
12
Офсайды
3
2
Количество передач
324
411
Сейвы
1
9
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Эль Плантио
Новости команд
Все
Бургос
Леванте
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+