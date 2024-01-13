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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Альбасете
Леванте - Альбасете: обзор матча 13 января 2024
Леванте
13.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 22 тур
3 : 2
Завершен
Альбасете
38'
М. Булдини
45+3'
П. Мартинес
77'
М. Булдини
64'
J. García
69'
Андрес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Альбасете
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
М. Булдини
88'
Замена
А. Капа
️️️️
П. Мартинес
88'
84'
Замена
J. Alonso
️️️️
А. Родригес
ГОЛ! 3:2!
М. Булдини
Пас отдал
Р. Бруге
77'
Замена
А. Кантеро
️️️️
К. Альварес
74'
Замена
Р. Бруге
️️️️
А. Алгобия
74'
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Андрес
Замена
С. Лосано
️️️️
Д. Гомес
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
J. García
Пас отдал
А. Родригес
62'
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
62'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
M. Djetei
62'
Замена
J. García
️️️️
Л. Олаэчеа
ГОЛ! 2:0!
П. Мартинес
Пас отдал
Д. Гомес
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Булдини
Пас отдал
Р. Везо
38'
13'
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
Желтая карточка
А. Муньос
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
21
Рубен Везо
3
Муньос
16
Валье
4
де ла Фуэнте
20
Рей
27
Алгобия
18
Мартинес
8
Альварес
99
Гомес
9
Булдини
1-1-1-5
13
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
14
2
Исаак
2
5
4
18
Мартинес
2
Капа
2
Капа
18
Мартинес
9
Булдини
20
Ибаньес
20
Ибаньес
9
Булдини
99
Гомес
21
Лосано
21
Лосано
99
Гомес
8
Альварес
21
Кантеро
21
Кантеро
8
Альварес
27
Алгобия
7
Бруге
7
Бруге
27
Алгобия
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
Родригес
17
17
Родригес
2
37
Рос
37
Рос
2
14
Олаэчеа
7
7
14
Олаэчеа
30
Эскриче
12
Марин
12
Марин
30
Эскриче
Остались в запасе
Леванте
Альбасете
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
34
Borja Cortina
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Леванте - Альбасете
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
19
18
Офсайды
0
2
Количество передач
437
369
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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