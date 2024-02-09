Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Леганес
Леванте - Леганес: обзор матча 09 февраля 2024
Леванте
09.02.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 26 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Леганес
90'
+7
Желтая карточка
С. Гонсалес
87'
Желтая карточка
И. Нею
87'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
Замена
Фабрисио
️️️️
К. Альварес
72'
71'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
Замена
Р. Бруге
️️️️
И. Ромеро
64'
Замена
С. Поштиго
️️️️
А. Валье
64'
62'
Желтая карточка
Х. Саэнс
Замена
Ó. Clemente
️️️️
С. Лосано
46'
46'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Арамбарри
31'
Желтая карточка
А. Арамбарри
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
10'
10'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
5'
Желтая карточка
Э. Франкеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
18
Пабло Мартинес
(К)
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
10
Óscar Clemente
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
16
Валье
3
Муньос
2
Капа
20
Рей
21
Лосано
18
Мартинес
8
Альварес
99
Гомес
9
Ромеро
3-3-1-1-2
13
Конде
4
Арамбарри
55
Гонсалес
23
Саэнс
21
Мирамон
91
Нею
15
Франкеса
8
Ундабаррена
20
Портильо
19
Раба
24
де ла Фуэнте
16
Валье
21
Поштиго
21
Поштиго
16
Валье
21
Лосано
10
10
21
Лосано
9
Ромеро
7
Бруге
7
Бруге
9
Ромеро
8
Альварес
23
Фабрисио
23
Фабрисио
8
Альварес
4
Арамбарри
5
Брашанац
5
Брашанац
4
Арамбарри
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Леванте
Леганес
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леванте - Леганес
1
6
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
2
Количество передач
477
436
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Леганес
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+