Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уилльям Бакли - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1989 (36), Олдхэм
#11 | Нападающий
183 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
23
5
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 2
19.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.04.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Болтон
0 : 2
09.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
30.03.2019
Болтон
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
5 : 2
16.03.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
0 : 2
12.03.2019
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 1
09.03.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Суонси
2 : 0
02.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
2 : 1
23.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
0 : 4
16.02.2019
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 2
09.02.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
02.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Болтон
1 : 1
29.01.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
0 : 2
21.01.2019
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
15.12.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
7'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Болтон
0 : 1
27.10.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
06.10.2018
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Сток Сити
2 : 0
02.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Болтон
1 : 0
29.09.2018
Дерби Каунти
1' - 90'
10'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Болтон
0 : 3
25.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
56'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 0
22.08.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
73'
75'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
57'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 2
04.08.2018
Болтон
1' - 78'
Главные новости
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
Вчера, 20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
Вчера, 19:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+