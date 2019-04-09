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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Мидлсбро
Болтон - Мидлсбро: обзор матча 09 апреля 2019
Болтон
09.04.2019, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
16'
Э. Флетчер
28'
Э. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Мидлсбро
28'
ГОЛ! 0:2!
Э. Флетчер
Пас отдал
М. Бешич
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флетчер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-2-2-2
16
Ольковски
5
Уилльямс
31
Уитер
5
Биверс
36
Уилсон
12
Нун
19
О'Нил
9
Магеннис
10
Амеоби
4-1-3-2
12
Рэндольф
23
Фрай
44
Флинт
4
Айяла
5
Шоттон
17
Бешич
6
Сэйвилл
16
Хаусон
12
Оби Микел
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Болтон
Мидлсбро
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
1
Димитриос Константопулос
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Болтон - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
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