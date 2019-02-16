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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Норвич Сити
Болтон - Норвич Сити: обзор матча 16 февраля 2019
Болтон
16.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 4
Завершен
Норвич Сити
8'
Т. Пукки
25'
М. Стиперманн
34'
Э. Буэндия
56'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Норвич Сити
56'
ГОЛ! 0:4!
Т. Пукки
Пас отдал
К. Циммерманн
34'
ГОЛ! 0:3!
Э. Буэндия
Пас отдал
К. МакЛин
Желтая карточка
К. Нун
29'
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Стиперманн
Пас отдал
Т. Пукки
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Стиперманн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-3-2
31
Уитер
6
Коннолли
5
Биверс
16
Ольковски
16
Лоу
12
Нун
16
Вела
7
Мерфи
8
Дональдсон
9
Магеннис
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
23
МакЛин
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Болтон
Норвич Сити
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Болтон - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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