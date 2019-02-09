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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Престон
Болтон - Престон: обзор матча 09 февраля 2019
Болтон
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Престон
90'
К. Дональдсон
40'
А. Брауне
83'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Престон
ГОЛ! 1:2!
К. Дональдсон
Пас отдал
К. Коннолли
90'
Желтая карточка
Д. Вела
86'
83'
ГОЛ! 0:2!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Ш. Магуайр
Желтая карточка
Д. Магеннис
60'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Т. Баркуйзен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-1-2-2
17
Гроундс
6
Коннолли
31
Уитер
36
Уилсон
16
Лоу
12
Нун
19
О'Нил
9
Магеннис
10
Амеоби
3-5-1
1
Радд
6
Дэвис
14
Фишер
16
Хьюз
8
Брауне
12
Галлахер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
44
Поттс
24
Магуайр
Остались в запасе
Болтон
Престон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Болтон - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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