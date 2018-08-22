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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бирмингем Сити
Болтон - Бирмингем Сити: обзор матча 22 августа 2018
Болтон
22.08.2018, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
73'
У. Бакли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бирмингем Сити
Желтая карточка
П. Ольковски
87'
83'
Желтая карточка
К. Педерсен
Желтая карточка
У. Бакли
75'
ГОЛ! 1:0!
У. Бакли
Пас отдал
С. Амеоби
73'
71'
Желтая карточка
Г. Гарднер
14'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
4-1-3-1
13
Олнвик
3
Тэйлор
5
Биверс
31
Уитер
16
Ольковски
16
Лоу
12
Нун
19
О'Нил
13
Вилдсхут
9
Магеннис
4-3-1-2
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
8
Кифтенбельд
19
Магома
20
Гарднер
24
Хота
14
Богл
10
Юткевич
Остались в запасе
Болтон
Бирмингем Сити
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
Остались в запасе
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
Статистика матча Болтон - Бирмингем Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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