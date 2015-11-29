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    Мана Дембеле - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Мана
    Фамилия Дембеле
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 Был в запасе Монако (Монако) 3:2 Генгам (Генгам)
    17.04.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:3 Генгам (Генгам)
    09.04.2016 62' -90' Генгам (Генгам) 0:2 ПСЖ (Париж)
    02.04.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    19.03.2016 62' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    12.03.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    12.12.2015 65' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Генгам (Генгам)
    06.12.2015 1' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Генгам (Генгам)
    02.12.2015 75' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    29.11.2015 1' -72' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Генгам (Генгам)
    38'
    21.11.2015 74' -90' Генгам (Генгам) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    22.09.2015 88' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Генгам (Генгам)
    19.09.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Газелек (Аяччо)
    12.09.2015 1' -67' Ницца (Ницца) 0:1 Генгам (Генгам)
    28.08.2015 77' -90' Генгам (Генгам) 2:0 Марсель (Марсель)
    22.08.2015 1' -64' Бастия (Бастия) 3:0 Генгам (Генгам)
    51'
    15.08.2015 84' -90' Генгам (Генгам) 0:1 Лион (Лион)
    08.08.2015 90' -90' Нант (Нант) 1:0 Генгам (Генгам)
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