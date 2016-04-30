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Мана Дембеле
Статистика
Мана Дембеле - статистика
Завершил карьеру
29 ноября 1988 (37)
#9 | Нападающий
180 см | 70 кг
Мали | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
3 : 2
30.04.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
0 : 3
17.04.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
0 : 2
09.04.2016
ПСЖ
62' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
2 : 2
02.04.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
0 : 1
19.03.2016
Генгам
62' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Генгам
2 : 0
12.03.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
12.12.2015
Генгам
65' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1 : 0
06.12.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
75' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
3 : 0
29.11.2015
Генгам
1' - 72'
38'
Франция. Лига 1, 14 тур
Генгам
2 : 0
21.11.2015
Тулуза
74' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
3 : 0
22.09.2015
Генгам
88' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Генгам
2 : 1
19.09.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
0 : 1
12.09.2015
Генгам
1' - 67'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
2 : 0
28.08.2015
Марсель
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бастия
3 : 0
22.08.2015
Генгам
1' - 64'
51'
Франция. Лига 1, 2 тур
Генгам
0 : 1
15.08.2015
Лион
84' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Нант
1 : 0
08.08.2015
Генгам
90' - 90'
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