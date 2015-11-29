Мана Дембеле - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Мана
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мана
|Фамилия
|Дембеле
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:2
|Генгам (Генгам)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:3
|Генгам (Генгам)
|09.04.2016
|62' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|19.03.2016
|62' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|12.12.2015
|65' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|06.12.2015
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|02.12.2015
|75' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|29.11.2015
|1' -72'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|38'
|21.11.2015
|74' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|22.09.2015
|88' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|12.09.2015
|1' -67'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|28.08.2015
|77' -90'
|Генгам (Генгам)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|22.08.2015
|1' -64'
|Бастия (Бастия)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|51'
|15.08.2015
|84' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:1
|Лион (Лион)
|08.08.2015
|90' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Генгам (Генгам)