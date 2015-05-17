Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ману
Статистика
Ману - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1984 (42), Хаен
#7 | Нападающий
185 см | 84 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
28
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
1' - 45'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 1
03.05.2015
Эйбар
1' - 68'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1 : 3
29.04.2015
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
19.04.2015
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
1' - 66'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.04.2015
Малага
81' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
65' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
1' - 65'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
1' - 68'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
0 : 1
01.03.2015
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
22.02.2015
Эйбар
1' - 72'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1 : 3
31.01.2015
Атлетико
1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.01.2015
Эйбар
1' - 68'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
1' - 70'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
1' - 69'
33'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
1' - 88'
34'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
20.12.2014
Валенсия
1' - 70'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
1' - 83'
57'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
1' - 81'
30'
80'
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
1' - 70'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
1' - 57'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
75' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
67' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 1
30.08.2014
Эйбар
73' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
66' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+